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История которая произошла со мной накануне замужества после девичника я случайно заняла...
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Как красиво отомстить бывшему парню за измену (Фев 11, 2023 02:01)
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Мой первый секс с двумя парнями одновременно после школы (Фев 8, 2023 12:03)
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Секс на пляже с моим парнем при наблюдателе (Фев 1, 2023 23:28)
Истрия которая произошла со мной в подростковом возрасте. Однажды летом с парнем поехал...
Секс с начальником мужа и охранником (Фев 1, 2023 17:42)
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Мой муж разрешает спать с другими (Янв 24, 2023 05:09)
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История про секс на вписке на которой меня трахают мальчики в четвером (Янв 12, 2023 02:40)
История как однажды пригласил на вечеринку Андрей, без всяких намеков. По приезду оказа...
Как я первый раз изменила мужу сама не ожидая этой истории (Дек 30, 2022 01:05)
История случилась со мной в 19 лет, в ходе которой поняла минет измена или нет, Какой в...
Рассказ как я стала сексвайф первый раз (Дек 20, 2022 21:11)
Рассказ как мне удалось неожиданно стать сексвайф первый раз заняться сексом с другим, ...
История МЖМ с мужем (Фев 24, 2022 10:19)
Наша история, не выдумана даже в деталях. Решил написать, как есть, потому что имею так...
Что такое куколд мой опыт (Фев 21, 2022 12:43)
Решила поделиться историей из личного сексуального опыта чтобы на понятном и простом яз...
Моя лучшая подруга лесбиянка (Сен 12, 2020 19:02)
Каждые выходные мои родители уезжали на дачу, и вся квартира оставалась в моём распоряж...
Шлюха на расхват (Сен 5, 2020 14:38)
Решила поделится одним из дней своей жизни. Из-за неожиданного похолодания прошлой зимо...